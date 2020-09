Jasper Philipsen nieuwe ploegmaat Mathieu van der Poel: "Zochten twee profielen, Jasper is de twee in één!"

Japser Philipsen ruilt Team UAE in voor Alpecin-Fenix. En zo heeft het team de versterking beet die ze er absoluut bij wilden.

Philipsen zelf kondigde het nieuws aan op zijn Instagram-pagina: "Ik ben blij voor dit nieuwe avontuur bij een ambitieus project", klonk het onder meer.

Ook bij Alpecin-Fenix zijn ze opgetogen met hun nieuwste aanwinst. "Met Mathieu van der Poel hebben we een absolute kopman, maar we streven er voortdurend naar om het team in de breedte te versterken", klinkt het bij Sporza.

"We zochten een extra snelle man en een medekopman voor de klassiekers. Met Philipsen hebben we nu de twee in één renner gevonden. Als team zijn we sterker geworden, nu krijgen we een nieuwe kwaliteitsinjectie. Daar zijn we van overtuigd."