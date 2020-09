Michael Morkov leidt Sam Bennet naar groene trui: "We verstaan elkaar blindelings"

Sam Bennett mag voortaan in de groene trui paraderen. De Ier was sneller dan Ewan en Sagan en staat nu 21 punten voor op die laatste.

Bennett werd ideaal naar voren geleid door Michael Morkov. De 35-jarige renner was achteraf dan ook enorm blij dat Bennett zijn goede werk afmaakte. "Hij is de beste sprinter die ik ken", was Morkov vol lof.

"Ik ben hier om Sam aan overwinning te helpen en het is leuk om te zien dat het lukt. Ik deed mijn ding en Sam maakt het af", zei Morkov aan Sporza.

Morkov leidde Bennett tot aan de sprint. "Hij verliest mijn wiel nooit. We hoeven niet te communiceren, we verstaan elkaar blindelings."