Van Hooydonck voelde zich sterk tijdens ontsnapping: "Wist dat vlucht na 2 klimmen ging vertrekken, ik ben tevreden"

Met Nathan Van Hooydonck reed er een Belg in de vuurlinie in de derde etappe van de Tirreno-Adriatico. Van Hooydonck wilde zijn goede benen onderweg zeker in de verf zetten. Het was wel maar een prelude voor het aan de favorieten was, maar Van Hooydonck houdt er toch een goed gevoel aan over.

Van Hooydonck kon de koers goed lezen tijdens deze etappe. "Het was het plan van de ploeg om iemand in de ontsnapping te hebben. Na de eerste twee beklimmingen brak het en zaten er 35 renners vooraan. Ik wist dat de ontsnapping nadien zou vertrekken, omdat iedereen al wat vermoeid en op de limiet zat." GOEDE VLUCHTERSGROEP De man die onlangs nog in Vive le Vélo zat, voelde zijn moment gekomen. "Ik heb dan mijn versnelling geplaatst en drie jongens zaten meteen in het wiel. Twee andere renners maakten de oversteek en we wachtten dan ook nog op eentje. Het was een goede groep, want niemand deinsde er voor terug om de kop te nemen." Uiteindelijk werden de vluchters wel teruggegrepen en mochten de favorieten het onder mekaar uitmaken in Saturnia. Dat laat bij Van Hooydonck geen wrange nasmaak na. "Het gevoel was goed tijdens een heel zware etappe, dus ik kan tevreden zijn. Ik mag zeker niet klagen."