🎥 Peter Sagan gedeclasseerd na duw tegen Wout van Aert!

Peter Sagan is gediskwalificeerd nadat hij Wout van Aert een ferme duw gaf tijdens de massasprint in de elfde Touretappe. Voor Sagan een rampzalige zaak in de strijd om de groene trui, die nu wel heel stevig om de schouders van Sam Bennett hangt.

Voor zijn mindere prestaties in de Tour kreeg Sagan al heel wat kritiek. Hij zou niet meer gemotiveerd zijn, zou geen lef meer tonen. De Slovaak toonde het tegendeel tijdens de massasprint van de elfde Touretappe. De vraag was alleen: ging hij niet te ver?

In volle sprint ging Sagan immers stevig inleunen bij Wout van Aert en gaf hem ook nog eens een duw. De jury vond deze actie over de schreef en heeft besloten om Sagan te declasseren. Zo eindigt Bennett tweede in de rituitslag en Van Aert derde.