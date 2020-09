Peter Sagan heeft groene trui nog lang niet uit het hoofd gezet: "We zijn pas halfweg"

Peter Sagan is zijn groene trui kwijt en dat al voor de tweede keer deze Tour. De Slowaak wil zijn groene trui echter zo snel mogelijk weer terug.

Het is een beetje een raar zicht als iemand anders dan Peter Sagan de groene trui draagt. De voorbije edities, met uitzondering van 2017, domineerde de Slowaak de strijd om de groene trui, maar dit jaar heeft hij het knap lastig tegen Sam Bennet en Caleb Ewan.

Sagan weet dat de strijd nog lang niet gestreden is. "We zijn pas halfweg. Er komen nog genoeg kansen om de groene trui terug te pakken", aldus de 30-jarige Sagan.

Over de sprint zelf is hij kort. "Wat moet ik daarover zeggen? Het was een stressvolle dag." Stress of niet, Sagan krijgt dit jaar geen vrijgeleide richting groene trui.