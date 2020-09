Primoz Roglic prijst zich gelukkig: "Gelukkig ben ik niet gevallen"

Primoz Roglic heeft een bewogen eerste dag in het geel achter de rug. Een grote valpartij in het peloton maakte veel slachtoffers, maar niet de Sloveen.

"We hadden gehoopt op een makkelijker koers. Dat had mijn eerste dag in het geel wel leuker gemaakt. Jammer genoeg was er die val. Gelukkig kom ik er zonder kleurscheuren vanaf en kan ik morgen weer gewoon van start gaan", zei Roglic na afloop van de koers.

Roglic is dan ook erg tevreden dat hij nog in het geel zit. "Het team heeft weer heel sterk gereden. Ik mag dan wel het geel dragen, maar dat is het werk van het hele team. Zij hebben mij heelhuids door deze etappe geloodst."

"Ik kijk er ook naar uit om de komende dagen nog in het geel te rijden", gaat Roglic verder. "Het is een hele eer voor mij. Dit is de mooiste koers ter wereld en de gele trui is hier het hoogst haalbare. Ik doe dan ook mijn uitertse best om telkens het beste van mezelf te laten zien."