Rijdt van der Poel dan toch nog het WK? Dit is wat bondscoach Moerenhout te zeggen heeft na verkenning

Het WK Wielrennen in Zwitserland kondigde zich aan als een WK op een erg zwaar parcours, maar uiteindelijk werd door het coronavirus uitgeweken naar Italië. Biedt dat perspectieven voor Mathieu van der Poel?

"Ik zeg niet dat het op zijn lijf geschreven is. Het is lastiger dan vorig jaar. Ik heb mijn ervaringen doorgegeven", aldus bondscoach Moerenhout bij Sporza.

Niet bij voorbaat neen

"Ik durf geen uitspraak te doen of hij zal meedoen of niet, maar hij heeft voorlopig geen neen gezegd. Niemand overigens."

"Het moet ook passen in zijn planning, met zijn activiteiten op de weg, op de mountainbike en in het veld", wilde Moerenhout niet té diep in de kaarten laten kijken.