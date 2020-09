Rodania keert terug in de koers: "Een koers zonder Rodania is zoals een café zonder bier"

Het is al even geleden dat u een stem Rodania hoorde roepen tijdens de koers, maar na zeven jaar keert de stem weer terug.

Juwelier Wim Ruelens kapte er zeven jaar geleden mee, nadat het bedrijf verkocht werd. Maar in samenspraak met de nieuwe eigenaars maakt Ruelens een comeback.

Binnenkort hoort u dus weer door de luidsprekers een stem Rodania roepen en daar is Ruelens enorm tevreden om. "Ik heb het deuntje een paar keer afgespeeld op een parking en de liefde was al snel weer teug. Je kan het vergelijken met een cafe zonder bier. Een koers zonder Rodania, is geen koers", zegt Ruelens aan Het Nieuwsblad.

Vanaf 20 september zal Ruelens weer aan de slag gaan. Nadien volgt er onder andere de BinckBank Tour.