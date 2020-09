Roglic weer een dag langer in het geel en spaart zijn lof voor ploegmaats niet: "Wout van Aert is buitengewone renner"

Primoz Roglic is toch weer veilig door de etappe geraakt. Wat in de Ronde van Frankrijk lang niet altijd vanzelfsprekend is. Roglic kan natuurlijk wel rekenen op een sterk team, en een sterke Wout van Aert. Die laatste werd meer dan terecht nog eens in de bloemetjes gezet.

Roglic heeft wel gemerkt dat er iets veranderd is sinds hij de leiding in deze Tour heeft overgenomen. "Als je geel draagt, zul je nooit liggen te slapen tijdens de rit. Je moet de hele dag gefocust zijn", zegt de gele trui op de site van de Tour. "Het is moeilijk om uit de problemen te blijven, zeker aan de finish. Maar de ploeg doet het geweldig op dat vlak."

Eentje in het bijzonder doet zijn job wel erg goed. "Wout van Aert is een buitengewone wielrenner", bevestigt Rogic. "Maar het is niet hij alleen. Iedereen in deze ploeg doet zijn deel. Dat is waarom we de gele trui hebben. Als je begint te denken aan wat er allemaal fout kan gaan, kan er veel gebeuren..."

Best niet doen. Bij Jumbo-Visma hopen ze vooral dat de Tour op dezelfde manier verder evolueert. "Iedereen in het team focust op zijn taak en zo gaat het goed. Laten we het zo houden."