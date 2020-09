Sam Bennett haalde er nog het maximum uit en bespreekt tactiek van opponent Ewan: "Wat kan ik daar aan doen?"

Sam Bennett zal nog wel even in het groen rijden, wellicht tot Parijs, na de diskwalificatie van Sagan in de elfde etappe. Daar wilde de spurter van Deceuninck-Quick.Step liever niet te veel op ingaan. Ondertussen is het leuk in het groen rondrijden, maar zit die dekselse Ewan wel vaak in zijn wiel.

Een aanval van Pöstlberger stuurde de voorbereiding op de sprint enigszins in de war. Bij Deceuninck-Quick.Step hadden ze er geen last van. "Dat had helemaal geen impact op onze trein", oordeelt Bennett. "Het beïnvloedt de trein van de anderen. We hebben in de laatste drie kilometer onze eigen weg gezocht."

MOEILIJKE SWITCH

Dat was voor Bennett zelf niet zo simpel. "Het was moeilijk om de switch te maken van de ploegmaats te volgen naar alleen te gaan. Ik zat te snel te ver vooraan. Ik probeerde de schade te beperken en er nog de best mogelijk uitslag uit te halen."

FOCUSSEN OP ZICHZELF

Dan kwam de Ier nog wel heel dicht bij de overwinning. Na de deklassering van Sagan was enkel Ewan sneller. De tactiek van die laatste is inmiddels duidelijk: telkens voor het wiel van Bennett kiezen. Valt daar iets aan te doen? "Neen, wat kan je daar tegen doen? Ik denk dat ik het omgekeerd ook zou doen, als het kon, maar zijn ploegmaats zie je niet meer in de finale. Ik blijf gewoon doen wat ik doe en focus op mezelf."

Sam Bennett die in het groen op het podium staat in Parijs: het is nu echt wel een mogelijke realiteit. "Het zou fantastisch zijn, ik geniet er momenteel gewoon van."