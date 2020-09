Terwijl Fabio Jakobsen fysiek herstelt, heeft Dylan Groenewegen nog wat mentaal oplapwerk

Het is een beeld dat nog wel even op het netvlies zal blijven staan. In volle sprint tijdens de Ronde van Polen duwt Dylan Groenewegen Fabio Jakobsen de hekken in.

Wat volgt, zijn gruwelijkte beelden. Even wordt er zelfs gevreesd voor het leven van de Nederlandse wielrenner. Hij is ondertussen wel al buiten levensgevaar en werkt verder aan zijn herstel. Terwijl Fabio Jakobsen fysiek nog heel wat oplapwerk heeft, is het voor Dylan Groenewegen mentaal heel lastig momenteel. Dat laat zijn manager, Martijn Berkhout, verstaan aan de NOS. Groenewegen krijgt nog tot vandaag elke dag doodsbedreigingen. Jumbo-Visma besloot om Groenewegen voorlopig uit de wedstrijden te houden. De Nederlandse sprinter zit thuis, waar hij mentaal probeert te herstellen van het ongeluk. Berkhout, die ook de manager is van Jakobsen, geeft aan dat Groenewegen het moeilijk heeft. "Die doodsbedreigingen zijn niet prettig. Hij moet nog elke dag leven met de consequenties van de crash in de Ronde van Polen."