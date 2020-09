Nederlander toont zich voor vertrek naar Bora nog bij huidig team in Tirreno: "Enkel de winnaar kon ik niet volgen"

Opvallend nieuws paar dagen geleden dat Sunweb volgend jaar de Nederlandse klimmer Wilco Keldermans ziet vertrekken naar Bora-hansgrohe. Hij heeft in de Tirreno wel laten zien dat hij ook in 2020 nog zijn klimmersbenen wil demonstreren.

Na twee sprintersetappes waren de klimmers aan zet aan het einde van de derde dag in de Tirreno-Adriatico in een lastige finale. Er moest dus al dieper in het krachtenarsenaal getast worden en dan spelen ook de weersomstandigheden een rol. "Het was een heel warme en lange dag. We zaten geregeld vol in de zon", vertelde Kelderman.

Aan het eind ging het natuurlijk om de prijzen: Kelderman eindigde verdienstelijk derde, na Woods en Majka. "Het ging de hele dag op en af. In aanloop naar de finale reden we goed samen naar voren. Toen het steilste stuk eraan kwam, zat ik goed vooraan. Ik voelde me erg goed. Enkel de winnaar kon ik niet volgen. Maar achter hem voelde ik mij best goed, de derde plaats is wel mooi."

LEKKE BAND VOOR MATTHEWS

Het was wel niet helemaal een goednieuwsshow bij Sunweb. "Enkel spijtig dat Michael Matthews een lekke band had", bevestigde Kelderman. De Australiër finishte op bijna tien minuten van ritwinnaar Woods.