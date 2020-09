Wilfried Peeters gaat er vol voor met Sam Bennett: "Stress is nu weg, strijd om groen zeker tot in Parijs"

De strijd om groen? Die zal dit jaar harder zijn dan de voorbije jaren, want Peter Sagan is nog allerminst zeker van de eindzege. Sam Bennett heeft 196 punten, Peter Sagan voorlopig 175.

"Het is zijn eerste Tour de France waarin hij kans krijgt om te sprinten voor de eerste plaats, dus de ontlading is enorm bij hem - dat heeft iedereen wel gezien", aldus Wilfried Peeters bij Sporza. "We hebben het gevierd, maar zijn niet euforisch geweest want het is nog niet gedaan."

Niet te veel stress geven

"Voor Sam komt de tweede overwinning misschien sneller dan de eerste. De stress is nu overwonnen, ik hoop dat het een boost kan geven om ook voor punten te zorgen voor de groene trui", is de ploegleider van Deceuninck - Quick-Step duidelijk.

Bij de ploeg hebben ze de berekeningen al gemaakt voor de komende week: "Soms gaan we 25 punten moeten afgeven aan Sagan, die zal proberen mee te zijn in een ontsnapping. Het verschil in vlakke etappes is groot, het gevecht zal duren tot Parijs. We geloven erin, maar willen niet te veel stress geven."