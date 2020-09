Sagan ging ook verbaal in de clinch met Van Aert: "Op die manier ruimte creëren, heeft niets met sprinten te maken"

Dat Peter Sagan Wout van Aert een serieuze por verkocht tijdens de spurt in Poitiers, heeft iedereen kunnen zien. Ook nadat ze over de finish kwamen, gingen de twee in de clinch met mekaar. Van Aert vond de actie van Sagan tijdens de sprint alleszins niet kunnen.

Zelf lanceerde Van Aert zijn sprint wel erg vroeg. "Ik zat iets te ver", vertelde de tweevoudige ritwinnaar aan Sporza. "Mijn enige kans was vroeg aangaan, anders zat ik zeker ingesloten. Het was iets te ver om van een perfecte sprint te spreken. Toen Sagan mij gewoon opzijbeukte, schrok ik er zo hard van en was ik mijn momentum kwijt."

Er was weinig mogelijkheid tot gesprek

Van Aert en Sagan zijn na dit spurtduel wellicht niet de beste vrienden. "Het is zo al gevaarlijk genoeg. Als je in volle inspanning even niet weet wat er gebeurt, dan denk ik dat het normaal is dat je even kwaad bent. Ik vond het vooral raar dat ik de volle laag terug kreeg. Er was weinig mogelijkheid tot gesprek."

In elk geval: de manier waarop Sagan de sprint aanging, was 'not done' volgens Van Aert. "Op die manier ruimte creëren, heeft niets met sprinten te maken."