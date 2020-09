Gele trui Roglic doet een zaakje en verstevigt positie: "Ik ben superblij, geen verrassing dat Pogacar het zo goed doet"

Het gaat er alsmaar beter uitzien voor Primoz Roglic. De Vueltawinnaar van 2019 maakt een goede kans om dit jaar zijn eerste eindzege in de Tour binnen te halen. Al is er één man waar hij bergop nog niet van kon wegrijden: Tadej Pogacar.

Na de zware rit naar Puy Marie oogt de balans mooi voor Roglic. "Ik ben superblij met hoe het gegaan is. Ik heb kostbare tijd gepakt op mijn concurrenten, behalve op Pogacar. Hij is heel erg sterk en hij zal een geduchte tegenstander worden. Het is geen verrassing voor ons dat hij het zo goed doet. Dat hebben we vorig jaar in de Vuelta al kunnen zien. Maar al bij al was het een goede dag."

VERDIENSTE VAN HELE PLOEG

Dat zal wel zijn. De Fransmannen die voorin stonden, kunnen Roglic niet meer bedreigen, voor zover daar al rekening mee gehouden werd. En vooral: Bernal kreeg aardig wat tijd aan de broek. "Zolang je tijd pakt, is het goed. Elke seconde telt. Dit is niet alleen mijn verdienste, maar die van de hele ploeg. Vooral de laatste twee kilometer was erg steil. Het was afzien en iedereen reed op zijn limiet."

De drager van de gele trui beseft dat hij nog geen gewonnen spel heeft, hoewel de situatie mooi oogt. "De Tour is nog lang en er kan nog veel gebeuren. We blijven focussen op ons plan en dan zien we wel waar het ons gaat brengen."