Chauffeur van ambulance die Bob Jungels heeft aangereden is uit de Tour de France gezet

Op zondag kwam Bob Jungels op een vreemde manier ten val. Hij werd namelijk aangereden door een ziekenwagen. De schade bij Jungels viel mee, maar de UCI heeft besloten om de chauffeur van de ambulance uit de Tour de France te zetten. De chaffeur heeft ook een boete gekregen.

Race officials have taken action. The driver of the ambulance who hit Bob Jungels has been sent off the Tour de France and fined. #TDF2020