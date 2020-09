Officieel: renner van Jumbo-Visma trekt naar Mitchelton-SCOTT

Transfernieuws in het wielrennen. Amund Grøndahl Jansen heeft namelijk besloten om Jumbo-Visma te vertalen en de Noor zal de komende twee seizoenen aan de slag gaan bij Mitchelton-SCOTT. Grøndahl Jansen zal daar zelf zijn kans mogen wagen en hij wil zich vooral tonen in de kasseiklassiekers.

Grøndahl Jansen gaf een reactie op de officiële website van Mitchelton-SCOTT. "De ploeg ziet er goed uit en er lijkt een goede sfeer te hangen met vriendelijke renners. Ik wil persoonlijk goede resultaten rijden in de kasseiklassiekers en in de rest van het seizoen wil ik andere renners helpen om een resultaat te rijden."

