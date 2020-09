Gaan er nog truitjes van schouders wisselen? De klassementen onder de loep voor de laatste clashes!

Op de Col de la Loze bleek Roglic sterker dan Pogacar en het podium lijkt met ook nog Lopez stilaan zo goed als vast te liggen. Maar er zijn nog enkele sleutelmomenten in heel wat klassementen. Veranderen er nog truitjes van schouder?

Geel

In het eindklassement lijkt Primoz Roglic behoudens ongevallen het geel in Parijs voor het grijpen te hebben. Hij wist zijn voorsprong op Pogacar nog lichtjes uit te diepen tot 57 seconden, heeft de wind in de zeilen en lijkt ook in de tijdrit de beste papieren te hebben van de favorieten.

Pogacar en Lopez (derde op 1'26") lijken dan weer podiumrijp. De kloof met het nummer 4 Richie Porte is meer dan anderhalve minuut, die strijd lijkt gestreden - temeer de drie ook gewoon de beste bergop bleken woensdag. Tussen 4 en 8 staat alles op een zakdoek, Martin (11e) en Caruso (12e) kunnen nog proberen een stekje in de top-10 te halen.

Groen

Sam Bennett pakte nog eens twee puntjes extra voorsprong in de rit van woensdag en lijkt vooral steeds beter te klimmen. Als hij ook de rit van donderdag kan overleven, dan ligt groen in Parijs eigenlijk voor het oprapen.

De kloof met Sagan is 47 punten en in de sprint in Parijs zal Bennett meer dan waarschijnlijk ook voor Sagan eindigen, zoals in elke spurt waaraan beiden deelnamen deze Tour. De rit van vrijdag kan cruciaal worden voor Sagan als hij nog ambities heeft, de tussensprint donderdag na 14 kilometer zou een sein tot oorlog kunnen zijn.

Bollen

Wat het bolletjesklassement betreft, maakten we HIER al een aparte analyse. De kloof tussen de nummers 1 en 2 is maar drie punten, de klimtijdrit op weg naar La Planche des Belles Filles kan een impact hebben en de vluchters op donderdag moeten héél veel sprokkelen om kans te maken.

Wit

De eindzege zit er niet in voor Pogacar, maar de witte trui is wél zo goed als zeker behoudens een totale inzinking. Mas staat op meer dan drie minuten, het nummer drie is sinds het wegvallen van Bernal ene Madouas op ... bijna anderhalf uur!

Team

Schrik niet als Movistar straks opnieuw kopwerk begint te doen als er een bepaalde groep weg is met renners die hen niet zint. Voor de Spanjaarden is het eindklassement voor ploegen al sinds jaar en dag een doel, ook dit jaar lijkt het opnieuw te zullen gaan lukken. De kloof met Jumbo-Visma is een half uur.

Superstrijdlust

Rolland, Hirschi, Carapaz, Powless, Alaphilippe, ... Er zijn een paar mensen die zich deze Tour de France al meermaals lieten zien. Wie nog een sterk nummer uit de benen kan schudden in de slotdagen, die zou wel eens een streepje voor kunnen hebben.