Alaphilippe emotioneel na behalen wereldtitel

Julian Alaphilippe heeft op het WK nog maar eens getoond waarom hij een van de beste eendagsrenners ter wereld is. Met een fantastische aanval legde hij iedereen het zwijgen op in Imola en soleerde hij naar de wereldtitel. Achteraf reageerde hij heel emotioneel.

Alaphilippe toonde zich dit jaar al met een tweede plaats in de Milaan-San Remo, een ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk en enkele dagen in het geel. Toen het duidelijk werd dat een goed klassement er niet inzat, veranderde hij het geweer van schouder. Loulou reed regelmatig mee in de ontsnapping maar deed nooit echt mee voor een tweede etappeoverwinning.

"Vanaf de tweede week was alles dat hij deed in functie van het WK, hij wou in Imola wereldkampioen worden", reageerte Patrick Lefevere, zijn teammanager bij Deceuninck-Quick.Step.

Achteraf was Alaphilippe zichtbaar geëmotioneerd. Het is een publiek geheim dat Alaphilippe vooral op emotie rondrijdt. Afgelopen jaar verloor hij zijn vader, tevens een van zijn beste vrienden.

"Ik ben ongelooflijk blij. Het was een droom om ooit in mijn carrière wereldkampioen te worden. Ik was er vaak dichtbij zonder ooit een medaille te hebben gewonnen. Ik kwam naar hier met een missie, het is echt ongelooflijk. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft, de ploeg voor het harde werk en bondscoach Voeckler voor het plan", vertelt Alaphilippe.