Belgische kampioen opent met podiumplek en ziet zeer sterk Pauwels Sauzen-Bingoal: "Met heel veel vooraan"

Die Belgische tricolore kan de komende maanden misschien nog wat meer blinken in het veldrijden. Dat zal zeker de bedoeling zijn van Laurens Sweeck. Die eindigde in Lokeren toch al op het podium en zag ook een sterk Pauwels Sauzen-Bingoal in de breedte.

Met Eli Iserbyt had de ploeg ook de winnaar van de Rapencross in de rangen. "In het begin bleef het een beetje gesloten. De tweede keer dat Eli aanviel, zag je wel dat hij de betere was. Toen zat ik niet echt in de wiel en dan hebben we in de achtervolging het ploegenspel kunnen spelen. Daarna pakte niemand echt initiatief en daardoor kon hij meteen een gat slaan. Hij was ook wel de sterkste", vertelde Sweeck bij VTM.

Een podium is altijd goed

Zelf reed Sweeck dus naar de derde plaats, achter Iserbyt en Aerts. De Belgische kampioen is wel tevreden over waar hij staat aan het begin van het veldritseizoen. "Het is voor iedereen er een beetje in komen. Ik mag niet klagen, een podium is altijd goed."

De verwachting is dat Pauwels Sauzen-Bingoal ook dit seizoen collectief sterk zal zijn en daar kregen we al een eerste voorsmaakje van. "We waren met heel veel vooraan, met verschillende jongens van de beloften ook. Het ziet er heel goed uit."