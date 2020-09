Eensgezindheid bij Belgen: "Teleurstelling, maar botsen op sterkere Alaphilippe"

De Belgen reden een heel sterk WK in functie van Wout van Aert. Op twee rondes van het einde trokken de blauwhemden naar voor om de koers hard te maken. Maar het mocht niet baten...

Van Avermaet

Achteraf reageerden de Belgen heel teleurgsteld maar ook nuchter. Bondscoach Rik Verbrugghe gaf samen met Benoot en Van Avermaet eerlijk toe dat ze botsten op een supergoede Julian Alaphilippe.

"Tweede worden op een WK is mooi, maar het is ook heel zuur", klinkt het bij Van Avermaet voor de microfoon van Sporza. "We hebben als ploeg goed gereden maar we bosten gewoonweg op een super Alaphilippe", klinkt het.

Benoot

Bij Benoot hetzelfde verhaal. "We rijden volgens mij de perfecte koers. Greg had met Wout gepraat en we hadden beslist om op kop te gaan rijden om de koers wat harder te maken. Ik kwam er nog even terugbij en zette me op kop omdat Wout dat vroeg. Maar Alaphilippe had volgens mij een superdag", zegt Benoot.

Ook de bondscoach legt zich neer bij de suprematie van Alaphilippe. "Ik kan de jongens niets verwijten, ze hebben nagenoeg de perfecte koers gereden. Vrijdag botste Van Aert op een superdag van Ganna, vandaag op een superdag van Alaphilippe", beseft de bondscoach.

Verbrugghe gaf ook Greg van Avermaet nog een pluim. "Ik heb horen vertellen dat Greg niet in dienst kan rijden. Ik denk dat hij vandaag bewezen heeft dat hij dat wél kan. We hebben als ploeg besloten om te proberen met Wout van Aert wereldkampioen te worden en iedereen reed in functie daarvan", besluit de bondscoach.