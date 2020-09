Einde seizoen voor Edward Planckaert: renner van de baan gemaaid door wagen en achter gelaten in de gracht

Edward Planckaert is het slachtoffer geworden van een vluchtmisdrijf. Aanrijdingen op training: het komt al te vaak voor en deze keer was Planckaert de pechvogel. De persoon die verantwoordelijk was voor het ongeval liet hem gewoon in de gracht liggen.

Edward Planckaert was in zijn eentje Gent-Wevelgem aan het verkennen, tot hij plots door een wagen werd aangereden. Planckaert vloog zijn fiets af en belandde in de gracht. De bestuurder van de wagen reed gewoon door, maar zou later wel gevonden zijn door de politie. Daar had het berichtje op Facebook van Charlotte, de vriendin van Edward Planckaert, misschien wel wat mee te maken. "De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf zonder ook maar één seconde naar Edward, die in de gracht lag, om te kijken. De wagen heeft sowieso schade, want er lagen brokstukken op de weg." GEOPEREERD AAN DE VOET Planckaert werd overgebracht naar het ziekenhuis en werd inmiddels al geopereerd aan de voet. Zijn wielerseizoen is door dit ongeval afgelopen.