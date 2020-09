Evenepoel laat de krukken aan de kant en kan stilaan weer gaan trainen: "Je kan stellen dat mijn herstel nu begint"

Remco Evenepoel is met schitterend nieuws naar buiten gekomen. Het gaat heel goed met hem, alle omstandigheden in acht genomen na zijn val in de Ronde van Lombardije. Tot dusver moest hij krukken gebruiken, maar daar hoeft hij geen beroep meer op te doen.

"Ik ben bijna compleet pijnvrij", kondigt Evenepoel aan. "Ik kan de krukken langs de kant laten en op een meer gerichte manier gaan werken. Mijn herstelproces is goed verlopen de laatste weken. Aanvankelijk had ik er moeite mee om van alles naar niets te gaan qua beweging. Na een noodzakelijke periode van rust ben ik al veel meer mobiel geworden." PHYSIO COMBINEREN MET DE ROLLEN Dus zijn er al nieuwe plannen gemaakt. "De komende weken zal ik tijdens de week meerdere uren doorbrengen bij de physio, wat ik zal combineren met trainen op de rollen. Als alles goed verloopt en het weer is prima, dan kan ik buiten ook een ritje maken. Je kan zeggen dat het echte herstel nu voor mij begonnen is." Evenepoel hoopt om op training weer het gevoel te krijgen een echte wielrenner te zijn. "Het volgende doel is om weer een behoorlijke trainingssessie te doen op de rollen en buiten. Ik ga zeker niet buiten de risico's opzoeken als het regent. Als het weer opnieuw beter is, ga ik genieten van een rit in de buitenlucht."