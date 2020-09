VOORBESCHOUWING: Maakt Wout van Aert België gek met een wereldtitel?

Strade Bianche, Milaan-Sanremo, twee Tourritten: Wout van Aert heeft zelf afgedwongen dat hij de grote Belgische hoop is op de wereldtitel dit jaar. Niemand die dat begin 2020 had verwacht, maar het is wel een feit. Komt hij in Imola bergop even sterk voor de dag als in de Tour?

Geen WK in Zwitserland, wel in Italië. Net een tikkeltje minder zwaar, heet het. Niet enkel meer een WK voor pure klimmers, ook klassieke renners maken een kans. Maar het blijft wel nog altijd zwaar genoeg? De hellingen zijn lastig, maar vergen geen bijzonder lange inspanningen. Afwachten die we opeenstapeling van die inspanningen goed verwerkt en dus een gooi kan doen naar de wereldtitel.

Dat hoopt België te doen met Wout van Aert, die in de Tour bergop verbluffend voor de dag kwam, naast al het andere werk dat hij verrichte. Oh ja, tussendoor - zo lijkt het wel - won hij nog twee etappes. Zijn huidige vorm stelt hem in staat om op dit parcours wereldkampioen te worden, terwijl dat in een andere periode misschien veel moeilijker zou zijn. Een gouden kans voor Van Aert, en wie gaat hem eraf rijden?

Met Van Avermaet houden de Belgen nog iemand achter de hand, maar het algemeen gevoel zegt toch dat het alles voor Van Aert is. Met voor één keertje eens een koers die niet hard gemaakt hoeft te worden. Het zal vanzelf al zwaar genoeg zijn. Van alle renners die overblijven, zou Van Aert dan de snelste moeten zijn aan de meet.

Er zijn natuurlijk nog wel kapers op de kust. Uiteraard is Julian Alaphilippe daarbij. Zogezegd niet de Alaphilippe van vorig jaar, maar hij reed Van Aert er wel af op de Poggio tijdens Milaan-Sanremo. Wie Van Aert in de Tour bergop zag rijden, kan die prestatie niet genoeg naar waarde schatten. Alaphilippe gebruikte de laatste week van de Tour ook om het WK voor te bereiden. Een gevaarlijke klant.

Iemand die er aan het einde van de Tour al leek door te komen, is Alejandro Valverde. Minder opvallend, zonder te demarreren, maar wel door langer aan te klampen bergop bij de favorieten. Valverde heeft zijn zinnen gezet op een tweede wereldtitel en dan kan u er van op aan dat hij er niet veraf zal zijn. Is overigens de enige wereldkampioen uit de laatste vijf jaar die aan de start komt.

Nog andere renners die een goede Tour reden zijn kanshebber: Marc Hirschi bijvoorbeeld, hoe goed was die? Hij mag enkel geen overdreven risico's nemen in de afdaling. Maar met wat die liet zien, moet hij van weinigen schrik hebben. Heeft ook vertrouwen getankt en aan respect gewonnen bij zijn collega's door zijn aanvalspogingen en is ook snel aan de meet.

En wat gezegd van Tourwinnaar Pogacar? Geen klassementsrenner, maar wie rijdt er beter bergop als hem? Of gaat hij nu Roglic iets gunnen? Bij de mannen die de Tour niet reden, denken we spontaan aan Jakob Fuglsang. Kan ook uitpakken op een klim en is een bewezen topper in het eendagswerk. Heeft ook specifiek naar het WK toegewerkt.

ONZE STERREN VOOR WK WEGWIELRENNEN BIJ DE MANNEN

***** Wout van Aert - Marc Hirschi

**** Julian Alaphilippe - Jakob Fuglsang - Alejandro Valverde

*** Diego Ulissi

** Tadej Pogacar

* Tom Dumoulin - Primoz Roglic - Michael Woods