Stress van de eerste cross slaat toe bij Toon Aerts: "In een fout spoor geraakt omdat stuur op half zeven stond"

In de eerste cross van het seizoen was het meteen achtervolgen geblazen voor Toon Aerts. Dat deed de kopman van Telenet-Baloise dan ook wel goed, met een tweede plaats als beloning. Wel is het zo dat er in het begin een aantal zaken mis gingen.

"Ik heb Eli Iserbyt niet eens gezien in deze wedstrijd", reageert Aerts bij VTM. "Er was de stress van de eerste wedstrijddag. Ik schoot eerst uit mijn pedaal, daarna in een fout spoor geraakt omdat mijn stuur op half zeven stond. Van fiets gewisseld en dan kwam er opnieuw iets los. Dat is wat op een eerste crossdag mag en moet gebeuren. Dan weten we wat er tegen de volgende wedstrijd in orde moet zijn."

ISERBYT OUTSTANDING

In het verdere verloop van de cross maakte Aerts wel een goede indruk, anders had hij niet nog als de op één na beste man kunnen eindigen. "Ik was beter dan verwacht, na die valpartij op het BK op de weg. Vorig jaar had ik niet verwacht dat Eli in het begin outstanding zou zijn, dit jaar wel."

Het podium in Lokeren was misschien meteen veelzeggend. "Met ook nog Laurens Sweeck erbij zijn dat de twee mannen die het begin van het seizoen mee zullen kleuren. Dan ben ik blij dat ik tussen die twee mannen kan staan.