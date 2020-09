Van Aert houdt rekening met extra zware finale en wil ook explosieve types volgen: "Ik reken er op dat dat gaat lukken"

Het is de dag van de waarheid voor Wout van Aert. Stapt hij na afloop van het WK wielrennen als wereldkampioen het podium op? Het zal dan alleszins nodig zijn om de beteren bergop te kunnen volgen en Van Aert maakt zich sterk dat hij daar toe in staat is.

Eerst ging de aandacht van Van Aert naar de tijdrit. Ondertussen heeft hij ook wel de wegrit kunnen verkennen. "Het is natuurlijk een heel zwaar parcours", vertelt Van Aert bij Sporza. "Het zijn twee steile klimmen. De eerste heeft een uitloper, de tweede is heel onregelmatig. Samen met de steile klimmen zal vooral het grote slagveld er komen door de smalle wegen."

Vooraan koersen is heel belangrijk

Het zal kwestie zijn om de hele koers lang erg attent te zijn. "Vooraan koersen is heel belangrijk", weet de Belgische kopman. Als op die beklimmingen renners als Alaphilippe in de laatste ronde al hun kaarten op tafel gooien, kan Van Aert dan mee? "Dat is de bedoeling. Het is niet meer het moment om iemand te laten rijden. Proberen mee te zijn, ik reken er op dat dat gaat lukken."

Afgaande op hoe hij in de Tour bergop reed, moet dat inderdaad kunnen. Wel hopen dat de weergoden niet voor spelbreker spelen. Vanaf 15u zou het in en rond Imola gaan regenen. "Het kan zeker een rol spelen. Het is een heel bochtig parcours. Dan gaat de poort nog meer open staan achteraan. Ik denk dat het goed is dat het een droge start is. De finale zal wel extra zwaar kunnen worden."