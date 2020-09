"Van Aert moet nooit meer een meter op kop rijden voor Roglic"

Het groepje achtervolgers met Wout van Aert reed in de laatste vijftien kilometer altijd rond de 15 seconden achter Julian Alaphilippe. In die groep waren geen knechten meer waardoor er nooit vol werd overgenomen. Of had Roglic iets moeten doen?

Want de afgelopen Ronde van Frankrijk heeft Wout van Aert zich meermaals opgeofferd en leeggereden in dienst van Primoz Roglic bij Jumbo-Visma. Een mogelijke groene trui behoorde niet tot de plannen met Van Aert omdat hij Roglic naar het geel moest brengen. Op de voorlaatste etappe verloor Roglic echter zijn gele trui. In het achtervolgende groepje zaten geen landgenoten meer maar met Roglic en Van Aert wel twee ploeggenoten. In de tv-uitzending van Sporza vroeg men aan Eddy Planckaert of Wout van Aert ooit nog in dienst moet rijden voor Roglic aangezien hij nu niets geholpen heeft in de achtervolging. "Dat moet hij godverdekke niet meer doen", klinkt het meteen bij Planckaert. "Ik reageer misschien wat enthousiast maar als je ziet wat hij voor Roglic gedaan heeft... Roglic wordt laatste van die groep, dan kan hij zich evengoed leegrijden en Van Aert op 5 seconden brengen. Dan wordt Roglic ook 6e." "Want als hij op 5 seconden komt, wint Wout van Aert. Roglic moest zich kapotgereden hebben voor Van Aert", maakt Planckaert zich sterk.