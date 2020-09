Wout van Aert zwaar teleurgesteld na tweede zilveren medaille op 2 dagen tijd

Wout van Aert kan tevreden terugkijken op zijn eerste WK. Na een zilveren medaille in het tijdrijden vrijdag, verovert hij ook op de weg opnieuw zilver. Toch was er achteraf veel ontgoocheling bij de Belgische kopman.

"Ik heb mezelf niets te verwijten, de ploeg heeft zich niets te verwijten. We hebben fantastisch gereden, ik kon gewoon niet mee toen Alaphilippe vertrok. Een tweede plaats is pijnlijk, ik had de benen die ik wou maar er was er eentje beter. Maar een zilveren medaille komt hard aan", klinkt het bij Sporza.

"We waren boven en ik wist dat als we daar in groep bovenkwamen, dat ik een grote kans had om WK te worden. Maar die laatste 100m waren er te veel aan. Alaphilippe valt aan op het buitenblad, dan weet je dat er niets aan te doen is."

"In de achtervolging werd er vollebak rondgedraaid, Julian had het voordeel van het gaatje en was de sterkste. Er kwam pas in de laatste twee kilometer bij ons wat twijfel maar daarvoor hebben we constant rondgereden", schetst Van Aert de wedstrijdsituatie in de slotfase.

Roglic

Van Aerts ploegmaat Roglic zat ook in dat achtervolgende groepje. Er werd geopperd dat hij wat meer op kop moest rijden om van Aert zo dicht mogelijk bij Alaphilippe te brengen, als teken van dank voor de voorbije Ronde van Frankrijk.

"Roglic zat ook gewoon op zijn limiet, hij heeft alles gedaan wat hij kon. Iedereen in de achtervolging heeft zijn beste beentje voorgezet. Het enige dat misging, is dat Julian superbenen had en als enige een kloofje kon slagen."