Ex-renner van Deceuninck-Quick.Step heeft het coronavirus

Het coronavirus vindt helaas stilaan opnieuw de weg naar het peloton. Nadat Lutsenko het WK al moest laten schieten omdat hij positief was, is ook bij een andere renner Covid-19 vastgesteld. Die renner is Fabio Sabatini.

De Italiaan rijdt vanaf dit jaar voor Cofidis. Voordien koerste Sabatini vanaf 2014 voor Quick.Step en dus ook nog een jaar voor Deceuninck-Quick.Step. "Ik heb twee zaterdagen geleden positief getest", doet Sabatini zijn verhaal bij Tuttobiciweb. "Ik had twee dagen hoge koorts en pijn. Ik was ook kortademig." NIET NAAR DE GIRO Gelukkig gaat het ondertussen met hem weer de goede kant uit. "Ik ben nu beter en kan weer op de fiets stappen, maar helaas is er geen ruimte meer voor mij in de ploeg voor de Giro." Vooral een tegenvaller voor Viviani. Anders zou Sabatini voor hem de sprints aantrekken in de Giro. Voor Sabatini is de prioriteit natuurlijk dat hij er eerst zelf weer helemaal bovenop komt. "De gezondheid is het belangrijkste."