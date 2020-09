Loïc Vliegen heeft de ploeg zo goed mogelijk proberen te helpen: "Ik ben blij met mijn vorm sinds de heropstart"

Loïc Vliegen was tevreden over zijn wedstrijd en was ook trots op de zilveren medaille van Wout van Aert. Hij gaf meer uitleg bij zijn ploeg Circus-Wanty Gobert. "Ik heb de tactiek van het team gevolgd en ik zat goed op de voorposten", aldus Vliegen.

"Ik heb het team zo goed mogelijk proberen te helpen en ik ben trots op de zilveren medaille van Wout van Aert. Persoonlijk ben ik tevreden met mijn vorm sinds de heropstart", vertelde Vliegen bij zijn ploeg.

🎙️"I followed the tactics of the team well by staying at the forefront. I helped the team as good as possible. I'm proud on the🥈of Van Aert. Personally, I'm happy about my form since the restart. "



