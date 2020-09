Ploeg van Victor Campenaerts moet zoals gevreesd op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

Victor Campenaerts zit in de vervelende situatie waar voor gevreesd mocht worden: zijn ploeg moet een nieuwe hoofdsponsor aantrekken. De huidige hoofdsponsor, NTT, zet financiële ondersteuning niet verder na afloop van het huidige wielerjaar.

Dat hing al enkele weken in de lucht en is nu ook officieel bevestigd op de website van de wielerploeg uit Afrika. "NTT Pro Cycling is op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. NTT heeft immers bevestigd dat het zijn overeenkomst niet gaat verlengen na 2020", klinkt het in een statement.

De sterke man achter de ploeg had de onaangename taak om renners en personeel in te lichten. "Douglas Ryder heeft alle leden van de organisatie geïnformeerd. Het is het einde van een zes jaar durende samenwerking." Daardoor komen dus wel heel wat mensen in onzekerheid te zitten.

Victor Campenaerts had aan het einde van vorig seizoen Lotto Soudal nog maar net ingeruild voor NTT en heeft nog een contract van 2022. Om die overeenkomst te vervullen, moet het voortbestaan van de ploeg natuurlijk gegarandeerd zijn. Het is onder andere aan Bjarne Rïis om met een oplossing voor de dag te komen en dus een nieuwe hoofdsponsor te vinden.