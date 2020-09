🎥 Na dubbel succes op WK is Van der Breggen voor zesde jaar op rij (!) onklopbaar in Waalse Pijl

Als Anna van der Breggen één koers als geen ander domineert, is het wel de Waalse Pijl. Wanneer diezelfde Van der Breggen dan net wereldkampioene op de weg en in het tijdrijden is geworden, weet je wel wie bij de vrouwen op de Muur van Hoei de grote favoriete was.

Als één van de absolute toppers in het vrouwenwielrennen weet Van der Breggen wel wat het is om met de druk om te gaan. Moeite met het vervullen van de verwachtingen heeft de Nederlandse doorgaans niet. Het was dan ook geen verrassing dat ze in het groepje met de favorieten dat wist te ontsnappen. Ook andere grote namen waren dus voorin aanwezig met Vos, Moolman-Pasio, Longo Borghini, Diegnan, Niewiadoma, Lippert , Vollering en Uttrup Ludwig. Zoals elk jaar zou de beslissing ook nu weer vallen op de Muur van Hoei en dat is natuurlijk hét terrein van Van der Breggen. 🇳🇱 @AnnavdBreggen remporte la #FWwomen pour la 6ème fois ! 🏅



🇳🇱 @AnnavdBreggen wins the #FWwomen for the 6th time! 🏅 pic.twitter.com/3J2oFfGnjF — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) September 30, 2020 Voor de zesde editie op rij wist de kersverse wereldkampioene daar het verschil te maken. Vollering en Uttrup Ludwig maakten het haar nog wel lastig, maar in de laatste tweehonderd meter stond er geen maat op Van der Breggen.