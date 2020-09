Anna Van der Breggen denkt op haar 30ste al aan stoppen: "Ze heeft alles al gewonnen wat er te winnen valt"

Anna Van der Breggen wist vorige week niet alleen het WK tijdrijden te winnen, maar zette nadien ook nog eens het WK op de weg achter haar naam. Ondertussen puilen haar palmares uit en denkt ze al aan stoppen.

Voormalog wielrenster en journaliste Marijn de Vries vertelt aan Sporza dat Van der Breggen het wel welletjes vindt. "Ze heeft alles gewonnen wat er winnen viel. Alles nog een tweede keer winnen, zo zit ze niet in elkaar."

"Daarnaast wil ze aan kinderen beginnen en wil ze al die zware oppofferingen achterwege laten. Op je voeding letten, zware trainingen, dat hoeft voor haar allemaal niet meer. Ze vindt het leven naast de sport ook belangrijk."

Volgens de Vries heeft Van der Breggen nog één doel in haar carrière en dat is Olympisch goud halen in Tokio met de tijdrit. "Dat zal niet gemakkelijk worden, want daar zal ze niet als één van de favorieten aan de start gaan."