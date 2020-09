Tim Wellens acht kans op verrassing reëel door afwezigheid Alaphilippe: "Na de Tour redelijk goed kunnen werken"

Gebeuren er in de Waalse Pijl gekke dingen nu Julian Alaphilippe niet meedoet? Tim Wellens sluit het alleszins zeker en vast niet uit. Zelf probeert hij weer te groeien naar zijn beste niveau en hoopt hij ook dit jaar nog een grote ronde te rijden.

"Een aantal favorieten zijn er niet bij vandaag", zei Tim Wellens voor aanvang van de wedstrijd in startplaats Hervé. "De kans zit er wel in dat de ontsnapping voorop kan blijven." Dat gebeurt eigenlijk nooit in de Waalse Pijl, maar dit jaar kan het dus wel. Er zijn veel ploegen die gaan proberen, vermits dat Deceuninck-Quick.Step met geen echte leider aan de start staat."

Na zijn valpartij op training was het voor Wellens herstellen en weer conditie opdoen. "Ik heb redelijk lang stil gelegen rond de start van de Tour. Daarna heb ik redelijk goed kunnen werken. In Luxemburg heb ik redelijk veel bijgetraind en na het BK ook. Elke wedstrijd word ik beter en beter."

Ik hoop dat de Vuelta doorgaat

Een Tour zat er dus voor hem niet in. Daarom heeft de Truienaar nog een specifieke wens voor de rest van het wielerseizoen. "Ik hoop dat de Vuelta doorgaat, dan kan ik die ook rijden."