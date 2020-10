"Op de Etna maandag zullen we weten hoe mijn vorm echt is", denkt Steven Kruijswijk

BIj Jumbo-Visma trekken ze de kaart van Steven Kruijswijk tijdens deze Ronde van Italië al is het voolopig nog koffiedik kijken hoe het met zijn vormpeil zit.

Ook voor de Nederlander zelf. Na een valpartij in de Dauphiné moest Kruijswijk verstek geven voor de Ronde van Frankrijk en zich richten op de Ronde van Italië. In de openingsrit werd de Nederlander 96e op 1'44" van dagwinnaar Ganna.

In de tweede etappe eindigde kruijswijk in het peloton als 16e na een finish bergop. De echte test volgt echter maandag, de derde etappe komt immers aan op de Etna.

"Steven oogt goed en fris. Morgen belooft een eerste echte meting te worden", denkt ploegleider Addy Engels. Ook Kruijswijk zelf denkt er zo over.

"Het doel van vandaag was om de hectische finale te overleven en veilig over de finish te komen. Dat is gebeurd en ik voel me goed maar morgen met de rit naar de Etna weten we meer over hoe mijn vorm echt is", denkt Kruijswijk.