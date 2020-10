🎥 Bjarne Riis vat de start van de Giro samen: "Het was onfortuinlijk voor Victor Campenaerts"

Na enkele dagen Giro kan er al eens een voorlopige balans opgemaakt worden. Victor Campenaerts heeft zich zeker en vast al laten zien. Zaterdag was er natuurlijk de belangrijke afspraak in de tijdrit en maandag zat Campenaerts in de ontsnapping op weg naar de Etna.

Bij zijn ploeg NTT telt elke goede prestatie, want het kan misschien helpen om een hoofdsponsor aan te trekken, of vanuit het standpunt van de renners om interesse los te weken uit een ander team. In de tijdrit van Monreale naar Palermo leek Campenaerts op weg naar een goede tijd, tot hij ten val kwam.

"Het was onfortuinlijk voor Victor Campenaerts", verwijst Bjarne Riis naar die valpartij. De Deen vat in een filmpje van de ploeg samen hoe de eerste dagen verlopen zijn. Al bij al is zijn gevoel positief. Nadat Campenaerts mee was in de vroege vlucht, was het in de eerste bergrit op de Etna aan Domenico Pozzovivo.

🇮🇹 #Giro



3 stages done @giroditalia which has included a couple of top-10 finishes for us & Domenico Pozzovivo currently 6th on the GC after his fighting ride up Mt. Etna.



🎥Bjarne Riis gives his thoughts on how we've started.⤵️#BicyclesChangeLives pic.twitter.com/ZStqDmadsl — NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) October 6, 2020

Riis zag dat Pozzovivo daar een goede indruk maakte en dat is ook één van de dingen waar hij zich aan optrekt. Voor de start van de vierde etappe waren zijn renners overigens ook erg geconcentreerd en gefocust volgens Riis.