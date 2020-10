🎥 Twan van Gendt legt eigen replica van Spelen-parcours aan krijgt hulp van Puck Moonen

Twan van Gendt heeft een olympische droom en daar heeft hij veel voor over. De BMX'er bouwde in zijn achtertuin een deel van het Olympisch parcours na, inclusief startplatform.

Twan van Gendt kroonde zich in Heusden-Zolder in 2019 tot Wereldkampioen BMX en wilde een jaar later voor een medaile gaan op de Spelen in Tokyo. Die Olympische spelen zijn met een jaar uitgesteld en zo kan de 28-jarige Van Gendt zich nog een jaar langer voorbereiden op dat levensbelangrijke moment.

Daarom legde hij in samenwerking met de gemeente een replica aan van de startheuvel in Tokyo en het eerste deel van het parcours. Dat deed hij op de BMX-club waar het voor hem allemaal begon en hij kreeg hulp van partner Puck Moonen, waarmee hij sinds dit jaar een wielerkoppel vormt.