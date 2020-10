Wint Roglič opnieuw en kraakt Almeida op Madonna di Campiglio? Klimmersbenen bovenhalen in Vuelta én Giro

Voor leiders Roglič als Almeida is het een belangrijke dag in respectievelijk de Vuelta en de Giro. Voor de ene is het werk nog maar pas begonnen, de andere rijdt al twee weken in de leiderstrui. De vraag is: verandert die trui van schouders of niet?

In beide gevallen is het theoretisch mogelijk, want zowel in de Giro als in de Vuelta staat er een zware bergrit op het programma. Vooral de rit in de Giro is al lang aangestipt als een etappe die bepalend kan zijn voor de uitkomst van het klassement.

De lange beklimmingen van Forcella Valbona en Monte Bondone aan iets meer dan zes procent zullen al in de benen kruipen. De Passo duurt slechts de helft zo lang, maar nadien ligt er nog een aankomst boven op de Madonna di Campiglio.

DE OVERNAME VAN SUNWEB?

In de vorige bergrit deed Sunweb leider Almeida al kraken. Breken deed hij niet, maar het zou logisch zijn moest dit een vervolg in dezelfde trend krijgen. De verwachting is dan ook dat Kelderman het roze zal overnemen. Of is diens ploegmaat Hindley misschien wel sterker dan zijn kopman?

In de Vuelta bleek reeds op de eerste dag wie goed is en wie zich wellicht niet in de klassementsstrijd zal kunnen mengen. In de rit van Pamplona naar Lekunberri komt er weer meer zwaar werk aan, met eerst twee klimmen van derde categorie als opwarmertjes, en dan de Alto de San Miguel de Aralar. Op de top is het nog zeventien kilometer richting de finish in grotendeels dalende lijn.

WELLICHT SPRINT IN EEN GROEPJE IN VUELTA

Mogelijk zullen er dus wel een aantal renners overboord gegooid worden, maar zal het nog sprinten worden in een groepje met de sterkere mannen. Dan kan er natuurlijk niet naast Primož Roglič gekeken worden, die deze keer de rode leiderstrui zal dragen. Kijken maar wat Carapaz doet en of iemand anders kan verrassen? Ook voor Valverde een kans op een ritzege, maar dan moet die wel zijn wagonnetje kunnen aanhaken.