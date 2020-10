Dan Martin wint op indrukwekkende wijze steile slotsprint in Vuelta, Roglic blijft leider

De derde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Daniel Martin. De Ier van Israel Start-Up Nation bleef in een sprint leider Roglic en Carapaz voor. In het algemene klassement springt Martin naar plaats twee, op 5 seconden van Roglic.

Na twee openingsetappes de renners wat rust gunnen in Spanje? "Nee!", dacht de organisatie want ook in etappe drie trok het peloton de bergen in. Weliswaar niet voor een loodzware etappe maar wel eentje met een pittige finale. De slotklim van 8.5 km werd richting finish alleen maar steiler met zwarte stroken in de slotkilometers. Lotto-Soudal stuurt opnieuw iemand mee Lotto-Soudal stuurde de afgelopen dagen tweemaal Tim Wellens in de vroege vlucht, donderdag was het de beurt aan Tosh Van Der Sande. De vlucht werd echter halverwege de etappe opnieuw gegrepen waardoor anderen het ruime sop kozen. Froome laat zich zien Maar aan de voet van de slotklim kwal alles opnieuw bij elkaar. Eerst bepaalden de troepen van Movistar het tempo maar Team INEOS nam resoluut over in functie van Carapaz. Ook Chris Froome kwam even mee op kop rijden om Carapaz een dienst te bewijzen. Door het moordende tempo wordt niemand van de favorieten verleid tot een aanval, het is vooral zaak om niet te lossen. Chaves moet achtervolgen door pech, Valverde wordt uit de wielen gereden. In de slotkilometer deelt Kuss een prikje uit maar Carapaz springt meteen op het wiel. Op de steile slotstroken is het Dan Martin die als eerste zijn sprint inzet. Te vroeg lijkt het aangezien het enorm steil is. Maar de sterke Ier houdt vol, samen met Roglic en Carapaz zet hij de rest van het groepje zelfs op enkele seconden. 🏁Etapa 3 | Stage 3



