Krijgen we geen zesdaagse meer? Ook zesdaagse van Berlijn wordt afgelast

Een zesdaagse in het baanwielrennen zorgt altijd voor veel animo en plezier. Maar het lijkt erop dat er dit jaar niet al te veel zesdaagses zullen plaatsvinden. Na die van Gent, wordt nu ook de zesdaagse van Berlijn geschrapt.

De zesdagase van Berlijn stond gepland van 9 tot 14 februari maar de organisatie maakt nu al bekend dat er geen editie zal plaatsvinden dit jaar. "Het komt niet als een grote verrassing, maar het is moeilijk om het uitstellen van de zesdaagse van Berlijn aan te kondigen. We kunnen het niet maken om de fans, renners en medewerkers in gevaar te brengen", verklaart de organisatie.

Ze richten hun pijlen nu op de editie van 2022, net als de organisatie van de zesdaagse van Gent in het Kuipke. Ook de zesdaagse van Rotterdam staat op de helling maar gaat voorlopig nog wel door. Vorig jaar waren Moreno De Pauw en Wim Stroetinga de besten in Berlijn.