João Almeida kraakt op de Stelvio! Kelderman op weg naar de roze trui

Gaat Thomas De Gendt het opnieuw doen? Onze landgenoot won enkele jaren geleden op de Stelvio en terwijl de mythische berg vandaag ook in het parcours zit, is De Gendt mee in de aanval. Ook Ben O'Connor, de ritwinnaar van gisteren, is van de partij.

De renners in de Giro staan vandaag voor de koninginnenetappe. Ze moeten namelijk over de Stelvio en daarna wacht met de Laghi di Cancano nog een zware slotklim. In de vlucht van de dag zitten alvast enkele sterke renners die de vlucht tot een goed einde willen brengen.

Eén van die vluchters is Thomas De Gendt en onze landgenoot kent de Stelvio uiteraard goed, want enkele jaren geleden kon hij daar zelfs winnen. De Gendt is in vorm, want hij eindigde gisteren knap derde, maar het zal niet makkelijk worden om de overwinning binnen te halen, want ook Ben O'Connor, de winnaar van gisteren, is van de partij. Ook bergkoning Guerreiro is mee en zou zijn zinnen wel eens op deze etappe gezet kunnen hebben.

UPDATE: De renners zijn volop bezig aan de Stelvio en daar zijn Team Ineos Grenadiers en Team Sunweb indruk aan het maken. João Almeida moest eerder al passen en ook Nibali en Fuglsang kunnen het tempo niet volgen. Zo is Wilco Kelderman op weg naar de roze trui.

De Nederlander moet nu wel een gaatje laten op ploegmaat Hindley en op Dennis en Geoghegan Hart, maar de voorsprong van Kelderman op deze renners is bijna 3 minuten. Houdt de Nederlander stand of krijgen we alsnog een verrassing?