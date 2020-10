Astana juicht in Vuelta na perfect plannetje van broers Izagirre, Carapaz neemt leiderstrui over van Roglič

Dan toch geen Tourmalet in de zesde Vueltarit, maar wel strijd tussen favorieten Roglič en Carapaz. Die laatste reed Roglič uit het wiel en zo was er een wissel van de macht. De ritzege ging naar Ion Izagirre, die het knap afmaakte na eerder werk van broer Gorka.

Geen etappe over de Tourmalet dus. Wel een alternatief parcours, dat een heel stuk minder zwaar is, maar nog altijd uitdagend. Gorka Izagirre reed solo op kop bij het aanvatten van de slotbeklimming naar Araman Formigal. De achterstand van elf andere vluchters was wel beperkt en ook de groep met de klassementsrenners was niet kansloos.

MOVISTAR WERKT IN PELOTON

Het peloton scheurde immers in stukken, vooral onder impuls van Movistar. De Spaanse formatie bracht de groep der favorieten terug tot op minder dan twee minuten. Izagirre werd door de achtervolgers gegrepen met nog vijf kilometer te gaan. Maakte ook deel uit van die groep: ene Michael Woods en de Canadees ging serieus aan de boom schudden.

KWETSBARE ROGLIC

Na diens versnelling was het Ion Izagirre die wegsprong en dat was de goede demarrage. Niemand die Ion nog zou terugzien. De Spanjaard van Astana klauterde naar een mooie overwinning. In de achtergrond kregen we ook nog vuurwerk bij de favorieten. De in de eerste dagen o zo sterk ogende Roglič bleek erg kwetsbaar.

Bij zijn voornaamste concurrent Carapaz ging het wel erg goed vooruit. Die reed met een groepje een halve minuut weg van het groepje Roglič, waar ook Dan Martin en Mas nog aanwezig waren. Carapaz neemt zo de rode leiderstrui over van Roglič.