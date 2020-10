Nych en Rikunov verlengen bij Gazprom-RusVelo, triatleet gaat aan professioneel wielrennen doen

Gazprom-RusVelo verbaasde eerder al door Ilnur Zakarin te weten strikken voor het volgende seizoen. Daarnaast is er ook nog ruimte voor enkele huidige renners om langer aan boord te blijven. Artem Nych en Petr Rikunov hebben allebei voor een jaar bijgetekend. Nych zal dan beginnen aan zijn zevende profseizoen bij het team, Rikunov aan zijn derde.

Wie zijn eerste stappen in het professionele wielrennen gaat zetten, is Ander Okamika. De Spanjaard is een triatleet, maar gaat zich nu volledig toeleggen op het professionele wielrennen. Burgos-BH, een ploeg die we vaker terugzien in de Vuelta, heeft hem een contract gegeven. Okamika proefde al in enkele wedstrijden van de koers en gaat zich nu dus helemaal smijten in de wielersport.

Let's start a new week with good news! #CyclingNews 🚴‍♂️

Petr Rikunov and Artem Nych have signed new agreements with #GazpromRusVelo for the season 2021.

The youngest rider in the squad Christian Scaroni, who became pro this year will also be in the team in 2021. ✌️