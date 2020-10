Wellens nu acht punten in het krijt ten opzichte van ex-renner van Wanty-Gobert in bergklassement

Tim Wellens zal voortaan weer gewoon in zijn shirt van Lotto Soudal te zien zijn in de Vuelta. In twee etappes mocht hij de bollentrui aantrekken als leider in het bergklassement. Dat is hij nu niet meer. Laat hij dit nu varen of maakt hij er toch nog een doel van?

Tim Wellens liet in de zevende etappe alvast zien dat hij na zijn eerdere ritzege niet op zijn lauweren gaat rusten. Wellens ging mee in de ontsnapping, met het oog op een nieuwe etappezege of met het oog op het bergklassement. In elk geval: hij zat waar hij moet zitten. Alleen was het een ruime groep die weg was en daar zaten wel enkele renners in die bergop beter waren. Op de beklimmingen was Tim Wellens niet in staat om punten te rapen. Zo blijft hij op een totaal van 19 punten steken in het bergklassement. MARTIN EN KUSS VOORBIJ WELLENS Twee renners zijn hem voorbijgegaan. Guillaume Martin leidt nu in dit nevenklassement met 27 punten. Wellens moet dus een kloof van 8 punten op hem zien goed te maken. Sepp Kuss staat op de tweede plaats in de strijd om de bergtrui met 24 punten.