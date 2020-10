Weinigen zijn gebaat bij een oorlogje Lefevere-Lelangue

Het is hommeles tussen Patrick Lefevere en John Lelangue, de twee sterke mannen achter de twee Belgische topteams, Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal. Een verhaal dat best niet al te zeer een eigen leven gaat leiden. Dat beide heren maar snel een grond van overeenkomst vinden.

Patrick Lefevere uitte in zijn column in Het Nieuwsblad kritiek op John Lelangue. Waar Lefevere het telkens opneemt voor zijn eigen renners, verzaakte Lelangue hieraan volgens de CEO van Deceuninck-Quick.Step bij het rennersprotest in de Giro. Lelangue benadrukte toen dat renner Adam Hansen enkel optrad als verantwoordelijke van de rennersvakbond en dus niet als lid van Lotto Soudal.

Thomas De Gendt liet tijdens de Giro op een bepaald moment zich niet meer veilig te voelen, maar keerde een dag later zijn kar. Dat zou ook door toedoen van Lelangue geweest zijn. De General Manager van Lotto reageerde op Twitter, een medium waarop Lefevere zich ook al eens durft te laten gaan.

So after attacking my colleague @l_guercilena , organisers and @UCI_cycling , looks like I am the next one on the list of @PatLefevere in his editorial in @Nieuwsblad_be . Having an own opinion is a freedom; accepting the opinion of other is only « RESPECT ». Have a good weekend! — John Lelangue (@johnlelangue) October 31, 2020

"Na mijn collega Luca Guercilena, organisatoren en de UCI aan te vallen, lijkt het alsof ik de volgende ben op de lijst van Patrick Lefevere. Een eigen mening hebben is een vrijheid, de mening van een ander accepteren is respect", aldus Lelangue. Die overigens afrondde met: "Nog een goed weekend!"

(G)EEN UITHAAL UIT HET NIETS

Zo is diens opinie ook gekend, nadat Lefevere hem verweet amper een mening te hebben omdat hij steeds instanties wil behagen. Op het eerste zicht lijkt een uithaal vanuit het niets van Lefevere, want hij had natuurlijk ook een geheel ander onderwerp kunnen kiezen voor zijn column. Maar dat is het wellicht toch niet helemaal.

What a bullshit😡. He was in he’s lead out and the @trek rider want to pull him out of it. But we know already a longtime the incompetence of the @Uci var safety first — Patrick Lefevere (@PatLefevere) October 29, 2020

Lefevere was erg kwaad na de declassering van Sam Bennett toen die in de Vuelta zijn tweede ritzege te behalen. De UCI moest het toen bekopen. "We kennen allemaal de incompetentie van de UCI-VAR", klonk het toen. Aan de andere kant heb je dan iemand als Lelangue, die na het rennersprotest in de Giro net de zaak niet op de spits wilde drijven met de organisatoren en UCI.

VERSCHIL IN STIJL

Je kan daar een kwestie van politieke correctheid in zien, of gewoon een rationele aanpak. In elk geval is er een duidelijk verschil in stijl tussen Lefevere en Lelangue. Lefevere zal inderdaad de eerste zijn om zijn renners te verdedigen. Dat is mooi en hoort inderdaad bij de taak van de leider van een ploeg.

Anderzijds heeft de waarheid ook haar rechten. Deceuninck-Quick.Step heeft bij incidenten dit seizoen al in het kamp van het slachtoffer gezeten, denken we maar aan de horrorcrash van Fabio Jakobsen in Polen. Maar het is ook niet altijd zo dat anderen in fout zijn.

Lefevere en Lelangue hoeven helemaal niet dezelfde stijl te hanteren of vrienden te zijn. Hun respectievelijke ploegen staan er ook heel anders voor in de wielerwereld, met Lotto dat een noodzakelijke verjonging doorvoert.

Het zou wel goed zijn als ze met respect naar mekaar toe kunnen omgaan. Als Lefevere bepaalde zaken uit de koers wil aankaarten of bij de UCI enige verandering teweeg wil brengen, kan het altijd helpen om zoveel mogelijk leiders van andere teams aan zijn kant te krijgen. En omgekeerd heeft het ook weinig zin om in onmin te leven met de CEO van één van de meest toonaangevende teams.