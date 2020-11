Nieuwe eerste achtervolger op duo Carapaz-Roglič mag na zege op Angliru nog dromen: "Alles ligt nog open"

Het gaat in de Vuelta dikwijls over Carapaz en Roglič, maar evengoed krijgen we nog een andere eindwinnaar. Wat dacht u van Hugh Carthy? De Brit klauterde in elk geval het best naar boven op de Angliru en gaat van positie 4 naar 3 in het klassement.

De ritzege op zich brengt de klimmer van EF Pro Cycling natuurlijk al in hogere sferen. "Elke overwinning is een droom die uitkomt. Maar om in een grote ronde te winnen, op een mythische beklimming... Het is moeilijk om onder woorden te brengen." GOEDE TIMING Op die loodzware slotkilometers was het kwestie om niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg de versnelling in te zetten. Carthy gooide zijn kaarten op tafel met 1,2 kilometer voor de boeg. "Het lijkt er wel op dat ik mijn aanval goed timede, ja, ik heb immers de rit gewonnen." De volledige top vier in het klassement staat zowaar binnen de 35 seconden. Carthy zelf staat op slechts 32 seconden van nieuwe leider Carapaz. "Het zal boeiend worden voor de kijker. Het is nog een spannende koers bij aanvatting van de tijdrit. Alles ligt open."