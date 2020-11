Bingoal-Wallonie Bruxelles lijft na drie Belgen nu Poolse kampioen in

Drukke dagen voor het management van Bingoal-Wallonie Bruxelles, dat volop werkt aan de ploeg voor volgend seizoen. Het stelde recent al de komst van Belgen Rémy Mertz, Timothy Dupont en Milan Menten voor. Ook de Poolse kampioen trekt naar Bingoal-WB.

Stanislaw Aniolkowski heet de nieuwste aanwinst van Bingoal-Wallonie Bruxelles. De 23-jarige renner uit Warschau rijdt in 2021 in Belgische loondienst. Vanaf 2019 maakte hij deel uit van de opleidingsploeg van CCC.

Ondanks het ingekorte seizoen schreef Aniolkowski dit jaar vier koersen op zijn naam. Onder andere in het Pools Kampioenschap bij de elite was hij de beste. Ook reed hij het WK in Imola voor de nationale ploeg van Polen.

Le champion de Pologne Stanisław ANIOLKOWSKI 🇵🇱@as_aniol rejoint #BingoalWB (Pros) en 2021.

W E L C O M E ! W I T A M Y!

Bij Bingoal-Wallonie Bruxelles zijn ze dus blij dat ze hem kunnen strikken. "Hij is één van de grootste talenten uit Polen", weet teammanager Christophe Brandt. "Hij is in staat om koersen te winnen. Stanislaw heeft een uitstekende mentaliteit, hij verstaat de wielerwereld en hij weet waar hij naartoe wil."