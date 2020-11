Ploeg van Campenaerts staat op het punt te verdwijnen: "Niet realistisch dat we een nieuwe sponsor vinden"

Victor Campenaerts drukte eerder al zijn bezorgdheid uit over zijn toekomst. Dat zegt al veel over de huidige situatie bij NTT. Ook Bjarne Riis heeft nu toegegeven dat er nog weinig hoop is voor het team dat zijn hoofdsponsor ziet afhaken.

Bjarne Riis had het er over in de Deense krant Ekstra Bladet. "Zoals het er nu naar uitziet, zal ik volgend jaar niet aan het hoofd aan een team staan. We hebben geen sponsor en het is al ver in het seizoen. Het ziet er niet zo goed uit", vreest Riis.

Dat klinkt nogal pessimistisch..."Ik klink gewoon realistisch, niet? De situatie is wat ze is en ik kan er niets aan doen." Is het dan niet realistisch om te denken dat er nog een nieuwe sponsor gevonden kan worden? "Neen, niet echt. Het is zonde, want er is een enorm potentieel in het wielrennen voor bedrijven die zoeken naar maximale publiciteit."

Alles wijst er dus op dat Victor Campenaerts echt wel bij een ander team zal moeten tekenen wil hij in het profpeloton blijven.