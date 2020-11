Vriendin van Tadej Pogačar verandert van ploeg en gaat voor Mitchelton-Scott koersen

Tadej Pogačar geniet in Slovenië enorme populariteit door zijn Tourwinst. Zijn vriendin Urška Žigart maakte het ook mee in Parijs, maar is natuurlijk ook zelf wielrenster. Žigart is toe aan een nieuwe ploeg en gaat voor Mitchelton-Scott rijden.

De 23-jarige Žigart reed tot dusver voor Ljubljana, een ploeg uit haar eigen land. Nu is ze klaar voor de stap hogerop en die biedt Mitchelton-Scott haar. De Australische formatie doet met het aantrekken van Žigart aan verjonging. "Het was een grote beslissing om van ploeg te veranderen na al die jaren. Ik heb van Luka Mezgec alleen maar goede dingen gehoord over dit team. Ik ben goed in het klimmen en in rittenkoersen. Daar wil ik op blijven werken", aldus Žigart.