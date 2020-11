Contador en Basso strikken voormalig Sky-manager Yates om ploeg te leiden

EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso, heeft een grote naam gestrikt om het management van de ploeg in goede banen te leiden. Met Sean Yates komt namelijk een ex-Sky-ploegleider over naar de Spaanse ploeg.

Sean Yates was tot voor kort actief bij het Procontinentale Nippo-Delko One Provence en was daarvoor bij tal van ploegen actief, waaronder bij Sky. Contador is oprichter van het EOLO-Kometa-project. Ivan Basso is de sportieve manager van de continentale ploeg.

"Ik verheug me op dit nieuwe avontuur. Het gebeurde allemaal heel snel, een aantal weken geleden belde Ivan me om te vragen wat ik aan het doen was. Ik zei hem dat ik Delko net verlaten had en aan het nadenken was over de toekomst. Hij deed me meteen een voorstel, wat ik meteen aanvaarde", klinkt het.

Yates kent beide renners heel goed: "Ivan ken ik sinds 2004 toen we allebei bij CSC zaten. Ook bij Tinkoff-Saxo hebben we samengewerkt, net als met Contador. We hadden al enkele keren besproken om in de toekomst samen te werken", zegt Sean Yates.